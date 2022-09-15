У Пенсійному фонді назвали тих, у кого пенсія не може бути нижчою за 4256 гривень.
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Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна бути меншою за 4256 гривень
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Додано: Вів 25 жов, 2022 22:39
Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна...
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Дивися повний текст
Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна бути меншою за 4256 гривень
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