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Названо категорію пенсіонерів,
у яких пенсія не повинна...

Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:39

Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді назвали тих, у кого пенсія не може бути нижчою за 4256 гривень.

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Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна бути меншою за 4256 гривень
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 22:39

Сором. Пенсіонери ледь виживають, а слуги народа собі не шкодують премій, компенсацій та інших надбавок.
via_ua2013
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:40

Re: Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна.

via_ua2013 написав:Сором. Пенсіонери ледь виживають, а слуги народа собі не шкодують премій, компенсацій та інших надбавок.
Згадай ще суддів з пожиттєвим утриманням та голів наб.рад з зарплатнею від 100000+
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 09:04

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста куда обращаться по поводу переоформлення пенсии по инвалидности.Заканчивается срок уже 30ноября2022г.Окупированная территория позвонить не могу
olena13_06_1973
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