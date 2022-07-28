RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Опубліковано закон про ліквідацію
Фонду соцстрахування:...

Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 00:06

Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування:...

Пропонуємо до обговорення:
У газеті "Голос України" 25 жовтня було опубліковано закон №2620, який вносить зміни до законів про загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування.

Дивися повний текст
Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування: це зекономить мільярди гривень
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98477
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 00:06

Хорошо но мало. Фонд инвалидов? Да и отдельный Фонд занятости для нас роскошь.
salvydas
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент підписав закон про захист прав інвесторів: що...
R2 » П'ят 16 вер, 2022 22:46
1 174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 22:46
cohan
Новий пенсійний закон: в ПФУ пояснили, що змінюється для...
R2 » Чет 28 лип, 2022 13:06
1 430
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 12:06
bogatko1459
ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в...
R2 » Чет 28 лип, 2022 20:58
1 340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 11:29
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.