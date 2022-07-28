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Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 жов, 2022 00:06
Пропонуємо до обговорення:
У газеті "Голос України" 25 жовтня було опубліковано закон №2620, який вносить зміни до законів про загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування.
Дивися повний текст Опубліковано закон про ліквідацію Фонду соцстрахування: це зекономить мільярди гривень
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R2
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Додано: Сер 26 жов, 2022 00:06
Хорошо но мало. Фонд инвалидов? Да и отдельный Фонд занятости для нас роскошь.
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salvydas
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