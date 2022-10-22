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Finance.ua: Что может ПВО IRIS-T,
и в чем отличие от NASAMS

Finance.ua: Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:41

Finance.ua: Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS

Пропонуємо до обговорення:
Доступная информация о комплексах
Что такое IRIS-T SLS? Каковы его характеристики: дальность и высота перехвата, цена комплекса ПВО. Чем он лучше ЗРК NASAMS.

Дивися повний текст Что может ПВО IRIS-T, и в чем отличие от NASAMS
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:41

Чепуху не пишите, Насамс не ссможет прикрыть 670 км
zwzwp
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 07:42

У Насамс максимльное расстояние о пусковой до командного пункта 25 км, у Айрис-т 25км
zwzwp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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