Названо причину, по якій курс долара в Україні останніми днями падає, а гривня зміцнюється.
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Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні
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Додано: Чет 27 жов, 2022 09:27
Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні
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Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні
Додано: Чет 27 жов, 2022 09:27
Сколько там тех долларов на первых трёхмесячных депозитах? Ерунда, т.к. мало банков сначала предлагало такую услугу и соответственно небольшое количество людей этим воспользовались.
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:21
Додано: Чет 27 жов, 2022 11:31
Долар дешевшає до усіх валют(euro, pln). Для прикладу за тиждень гривня втратила до злотого 10 коп., тому це не якесь нереальне укріплення гривні, а просто подешевшення долара до усіх валют
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