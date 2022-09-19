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Денис Гриньов: в IT навіть після
50 років. Чи можливо таке?

Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо таке?
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:48

  Примат написав:
  Faceless написав:і спілкування з замовником - цілком звичайна річ.

для кодера? в ит-КОМПАНИИ?
как много я пропустил. А как же аналитики, менеджеры проектов, ....

якщо є бажання працювати на овногалєри з совковим овноменеджерами, то будь-ласка, можна і без рунгліша
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:34

  sokyrko_andrii написав:Так. Все цікаво. Вже пройшов стільки курсів! А без досвіду першу роботу отримати ніяк. А час тік-так. Мотивація через два роки навчання і без стимулу зникає

Iнфа з джинні
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А на рахунок 50+, якщо така людина здатна по 18 годин на день кодити, навчатись + імпрувати англійську - і так пару років мінімум - то ій треба памятник ставити.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:42

  BIGor написав:
  sokyrko_andrii написав:Так. Все цікаво. Вже пройшов стільки курсів! А без досвіду першу роботу отримати ніяк. А час тік-так. Мотивація через два роки навчання і без стимулу зникає

Iнфа з джинні
Тридцять шостий тиждень повномасштабної війни.
Метрики

Кандидати:
67,194 (+683)

Вакансії:
12,881 (-106)

Ваші шанси влаштуватися з кожним днем падають.
А на рахунок 50+, якщо така людина здатна по 18 годин на день кодити, навчатись + імпрувати англійську - і так пару років мінімум - то ій треба памятник ставити.

кодити потрібно всього макс. 2 год. в день, і то не кожного дня.

ріст кількості кандидатів за рахунок вайтішників,
якщо в тебе 5 і більше років стажу, то робота тебе сама знайде, а рейти потрохи далі ростуть
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:08

  flyman написав:якщо є бажання працювати на овногалєри з совковим овноменеджерами, то будь-ласка, можна і без рунгліша


Який рiвень розмовного iнглiшу в пана flyman-а ? )
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:53

Re: Денис Гриньов: в IT навіть після 50 років. Чи можливо та

  flyman написав:кодити потрібно всього макс. 2 год. в день, і то не кожного дня.

Якщо будеш стільки кодити, то може до 60 років і влаштуєшся джуном, якщо повезе.
BIGor
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