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Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:08
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні закликав українців обрати індивідуальну схему економії електроенергії.
Дивися повний текст Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень: «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:08
Рассылкой пришло:
"Екстрені відлючення електрики...".
:| :?
ВідлУчення?..
Кого?..
Хто до Неї там причепився?..
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v4d1m
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:13
"росія"... Це "загальний іменник"...
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