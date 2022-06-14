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Енергосистема країни зазнала
нових пошкоджень:...

Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:08

Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень:...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні закликав українців обрати індивідуальну схему економії електроенергії.

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Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень: «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:08

Рассылкой пришло:
"Екстрені відлючення електрики...".
:| :?
ВідлУчення?..
Кого?..
Хто до Неї там причепився?..
v4d1m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:13

"росія"... Це "загальний іменник"...
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