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Finance.ua: Где лучше хранить
сбережения тем, кто...

Finance.ua: Где лучше хранить сбережения тем, кто...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:28

Finance.ua: Где лучше хранить сбережения тем, кто...

Пропонуємо до обговорення:
И что делать, когда придется «прорываться» на подконтрольные Украине территории
Украинцы, оказавшиеся на захваченных российскими оккупантами территориях, столкнулись с серьезной проблемой: как производить расчеты и, что немаловажно, как сохранить имеющиеся сбережения, находясь в оккупации?

Дивися повний текст Где лучше хранить сбережения тем, кто находится на временно оккупированных территориях
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 01:28

Как не обычно читать, что использовать крипту по прямому назначению имеет смысл не только торговцам наркотиками :D
Но почему именно на кошельках криптобирж?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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