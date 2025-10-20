RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки для вашого гаманця
/
Finance.ua: Як купити
дорогоцінні метали

Finance.ua: Як купити дорогоцінні метали
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:31

Finance.ua: Як купити дорогоцінні метали

Пропонуємо до обговорення:
Детальний путівник
Портал Finance.ua дослідив ключові способи інвестування в дорогоцінні метали в Україні та за кордоном, дізнався правові та податкові нюанси.

Дивися повний текст Як купити дорогоцінні метали
D2
 
Повідомлень: 440
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 10:31

Шановні читачі!

Чи погоджуєтесь Ви, що дорогоцінні метали — це «тиха гавань» для заощаджень під час кризи?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5238
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 07:53

Упомянутая в статье золотая памятная монета НБУ "Києво-печерська лавра" не является инвестиционной уже хотя бы из-за пробы драгметалла. Ну и во всех каталогах НБУ она таки отнесена именно к памятным, соответственно ее ценообразование в НБУ отличается от ценообразования инвестиционных "Архистратигов" и нет ежедневных котировок НБУ с ценой на выкуп (по "Архистратигам" - есть)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1495
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:16

Ірина_

Ну, це так, але знову ж таки, ринок зараз дуже волатильний, сподіваємося, що в майбутньому все зміниться.
natejackson792
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Відтермінування виходу на пенсію: чи...
D2 » Вів 25 лис, 2025 13:52
2 636
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2025 14:23
moveton
Finance.ua: Купівля ОВДП через «Дію» або банк: що вигідніше?
D2 » Сер 05 лис, 2025 23:58
0 7650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лис, 2025 23:58
D2
Finance.ua: Вигідно купити ОВДП в Україні: які існують...
D2 » П'ят 17 жов, 2025 11:17
3 4627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 жов, 2025 22:09
archi_gud

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5165)
26.11.2025 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.