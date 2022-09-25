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Збитки мережі автодоріг від
війни наближаються до...

Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:30

Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до...

Пропонуємо до обговорення:
Російське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.

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Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор
R2
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:30

Наближаються до трильйона напевне. Або не 973 мільярдів гривень збитки, а мільйонів.
volodymyr_cds_petrov
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