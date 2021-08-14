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Запрошуйте друзів та отримуйте
винагороду від ПУМБ до...

Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:17

Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадуємо про реферальну програму від ПУМБ – клієнти банку можуть отримати грошові винагороди за рекомендації друзям відкрити кредитку «всеМОЖУ Online» або картку для власних коштів «всеКАРТА».

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Запрошуйте друзів та отримуйте винагороду від ПУМБ до 100* грн кожен
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:17

А через несколько месяцев пумб сделает ещё один "приятный бонус" тупо отключит возможность выбора банковского кешбэка вообще. У меня уже три месяца не даёт выбирать банковский кешбэк.
lara_08
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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