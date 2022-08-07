Про це повідомили в пресслужбі компанії.
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Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів: середній чек
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 12:21
Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів:...
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Дивися повний текст
Продаж генераторів і пауербанків зріс у 10 разів: середній чек
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