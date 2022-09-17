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Де перевірити, чи нарахували
субсидію: інструкція

Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:24

Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція

Пропонуємо до обговорення:
В Україні мільйони громадян отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, однак не усі знають, як перевірити її розмір і нарахування.

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Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 13:24

Я выехала с окупированой територии 28 апреля на подконтрольную територию 28 апреля, а с 30 апреля прекратилась выплата субсидии. Как мне снова получить субсидию и как оплачивать коммуналку?
taisia07dnp
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