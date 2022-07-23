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Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:59
Пропонуємо до обговорення:
8 грудня набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України № 49−2 від 20.11.2023 р., якою затверджено порядок встановлення особи отримувача пенсії, інших соціальних виплат тощо шляхом відеоконференцзв'язку.
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R2
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:59
Ювелірна журналістська робота : у тексті використовується нерозшифрована абревіатура ВПО. Мабуть, щоб максимально довести пенсіонерів до інфарктів.
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oleg_v_ivaniuk
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:18
oleg_v_ivaniuk написав:
ВПО
Внутрішньо переміщені особи, настільки част овикористовується що немає сенсу розшифровувати
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Faceless
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cohan
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