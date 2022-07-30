Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000.
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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36
Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:44
порядки мощности в описании напутаны,а так в нынешних реалиях и простого автобустера пускового хватает несколько часов перебиться
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