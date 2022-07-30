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Xiaomi випустила бюджетну
електростанцію потужністю 2400 Вт

Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36

Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000.

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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
R2
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Бред. Полный и несусветный.... ups. На 3кв. Стоит 350 баксов, делает все тоже самое. Зачем погоня за брехливым словом электростанция????
vmalyshev
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000.

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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт

порядки мощности в описании напутаны,а так в нынешних реалиях и простого автобустера пускового хватает несколько часов перебиться
Мизантрóп
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