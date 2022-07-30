Китайська компанія Xiaomi представила недавно недорогий пристрій MIJIA Outdoor Power Supply 1000.
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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36
Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
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Xiaomi випустила бюджетну електростанцію потужністю 2400 Вт
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:36
Бред. Полный и несусветный.... ups. На 3кв. Стоит 350 баксов, делает все тоже самое. Зачем погоня за брехливым словом электростанция????
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:44
порядки мощности в описании напутаны,а так в нынешних реалиях и простого автобустера пускового хватает несколько часов перебиться
Додано: Сер 09 лис, 2022 11:11
Хто це писав? Що за характеристики тут наведені? Потужність блоку 160Вт а можна підключити електроприлад на 1000Вт? Та й решта показників не завжди коректні. Ви перекладали з китайської через google?
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:46
Подскажите, пожалуйста, что за модель? Действительно, электростанций развелось море и найти хорошее устройство по низкой цене сложно, особенно неэксперту. А реклама на самых модных и дорогих, конечно.
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:58
робот с Финансов у него таких Фокусов через раз
не вникая всунул на сайт еще и премию получит)
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