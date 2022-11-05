Очікувана вартість закупівлі - 3,6 млрд грн.
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УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка
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Додано: Вів 08 лис, 2022 11:13
УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою:...
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Дивися повний текст
УЗ планує купити 100 тисяч тонн дизпального за формулою: ціна в порту Роттердам плюс доставка
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