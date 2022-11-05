RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть повністю
заборонити автобуси з ДВЗ

В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:57

В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ

Пропонуємо до обговорення:
Текст документа оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає MMR.

Дивися повний текст
В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:58

Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...
qwistria
 
Повідомлень: 55
З нами з: 16.01.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:00

  qwistria написав:Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...

Згідно з проєктом закону, депутати пропонують уже з 1 січня 2026 р. заборонити поповнювати автопарк у сфері громадського транспорту автобусами з традиційними двигунами у містах з населенням понад 250 тисяч чоловік, а з 1 січня 2027 року — у решті населених пунктів.

А в чем проблема?
Я ЗА!
Примат
 
Повідомлень: 220
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Надходження від «податку на Google» в Україні...
R2 » Вів 08 лис, 2022 10:23
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 10:24
ukraine_oleg
В Україні знизилися продажі нових авто: які марки...
djartson » Суб 05 лис, 2022 11:00
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лис, 2022 08:37
Примат
Де в Україні найдорожчі с/г землі: середня вартість за...
R2 » Пон 07 лис, 2022 15:20
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 15:20
kostohryzva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.