Текст документа оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає MMR.
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В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:57
В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
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В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:58
Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:00
Згідно з проєктом закону, депутати пропонують уже з 1 січня 2026 р. заборонити поповнювати автопарк у сфері громадського транспорту автобусами з традиційними двигунами у містах з населенням понад 250 тисяч чоловік, а з 1 січня 2027 року — у решті населених пунктів.
А в чем проблема?
Я ЗА!
Додано: Вів 08 лис, 2022 15:36
Re: В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
Ну и пусть зато прозрачней свет
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:39
Re: В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."
А пробем з електрикою не відбулося
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