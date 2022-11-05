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В Україні хочуть повністю
заборонити автобуси з ДВЗ

В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:57

В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ

Пропонуємо до обговорення:
Текст документа оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає MMR.

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В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:58

Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...
qwistria
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:00

  qwistria написав:Какая оптимистичная жесть в головах этих людей творится, сравнимая с запретом свободной продажи антибиотиков без рецепта во время войны. Или это только мне такие законы кажутся дикими и безответственными, а всем остальным просто пофиг...

Згідно з проєктом закону, депутати пропонують уже з 1 січня 2026 р. заборонити поповнювати автопарк у сфері громадського транспорту автобусами з традиційними двигунами у містах з населенням понад 250 тисяч чоловік, а з 1 січня 2027 року — у решті населених пунктів.

А в чем проблема?
Я ЗА!
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:36

Re: В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ

Ну и пусть зато прозрачней свет
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:39

Re: В Україні хочуть повністю заборонити автобуси з ДВЗ

"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."

А пробем з електрикою не відбулося
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:47

  GALeon написав:"Як зазначено у пояснювальній записці, у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України «відбулося порушення основних логістичних маршрутів постачань пального й було завдано суттєвої шкоди вітчизняним об’єктам критичної інфраструктури нафтогазового комплексу», а в результаті «спостерігається значне зростання ціни і дефіцит традиційних джерел автомобільного палива»."

А пробем з електрикою не відбулося

Она местной добычи, в отличии от.
_hunter
 
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