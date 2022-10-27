Підприємці можуть приймати оплату безготівково навіть за...

Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:03
"Для оплаты покупателю достаточно открыть Приват24, сканировать QR-код продавца, ввести сумму товара и подтвердить операцию"
Ясно вижу, как это работает, когда у покупателя доступа в Интернет нет либо потому, что не входит в тарифный план либо потому, что свет отключили также и на вышке оператора, что сейчас не редкость. А когда покупатель не клиент Привата - ещё лучше. Но продавец оплату принимает, не поспоришь. Главное запомнить, что такая процедура нонче называется "принимать оплату за товары и услуги банковскими картами".