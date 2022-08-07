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Китай показав ракету нового
покоління для посадки на Місяць

Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:14

Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю продемонструвала модель пілотованої ракети наступного покоління, призначеної для посадки на Місяць, на одному з виставкових майданчиків 14-ї Китайської міжнародної авіаційно-космічної виставки Airshow China 2022, яка проходить у місті Чжухай.

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Китай показав ракету нового покоління для посадки на Місяць
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