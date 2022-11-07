В Україні планують суттєво підвищити ціни на низку послуг МВС для водіїв.
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Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав - законопроєкт
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Додано: Нед 13 лис, 2022 04:17
Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав -...
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Дивися повний текст
Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав - законопроєкт
Додано: Нед 13 лис, 2022 04:17
С 13 грн до 537.8 - 41 раз. Не слабое такое "несколько". Особенно умиляет причина "ростом курса доллара". Конечно, не секрет, что гайцы долларами питаются, но вот так официально?
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