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У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 лис, 2022 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Традиційно до новорічних свят компанія Манівео запускає для своїх клієнтів акцію із розіграшем iPhone14 та повербанків. Десятеро щасливчиків отримають останню модель омріяного смартфона та зовнішній акумулятор до нього.
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R2
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Додано: Сер 16 лис, 2022 13:36
Мене "манівео" кинули. Нікому не раджу
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ukrmvs
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Додано: Сер 16 лис, 2022 21:05
Finance UA, як ви можете в такий час рекламувати такі розіграші??
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sviatoslavkusiv
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Додано: Сер 16 лис, 2022 22:09
МФО це ще гірше за ломбарди та казино. Нікому не раджу бо самі не помітите як буде купа боргів, погрози, шантаж, приписи, суди. Ракова пухлина одним словом. Паразити що збагачуються на чужих бідах
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mcduck
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