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У новорічний сезон вигравайте
в Moneyveo повербанк та iPhone

У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:36

У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Традиційно до новорічних свят компанія Манівео запускає для своїх клієнтів акцію із розіграшем iPhone14 та повербанків. Десятеро щасливчиків отримають останню модель омріяного смартфона та зовнішній акумулятор до нього.

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У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iPhone
R2
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Мене "манівео" кинули. Нікому не раджу
ukrmvs
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Finance UA, як ви можете в такий час рекламувати такі розіграші??
sviatoslavkusiv
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 22:09

Re: У новорічний сезон вигравайте в Moneyveo повербанк та iP

МФО це ще гірше за ломбарди та казино. Нікому не раджу бо самі не помітите як буде купа боргів, погрози, шантаж, приписи, суди. Ракова пухлина одним словом. Паразити що збагачуються на чужих бідах
mcduck
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