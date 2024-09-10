RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Оксамитовий сезон — ловіть
пропозиції кешбеку на вересень

Оксамитовий сезон — ловіть пропозиції кешбеку на вересень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:17

Оксамитовий сезон — ловіть пропозиції кешбеку на вересень

Пропонуємо до обговорення:
Оксамитовий сезон — ловіть пропозиції кешбеку на вересень

Дивися повний текст
Оксамитовий сезон — ловіть пропозиції кешбеку на вересень
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100571
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:17

Это такие приятные моменты с кеш беком! Не знаю как это работает изнутри, и очень интересно узнать как формируются эти списки с кешбеками, как компании попадают, как компании выплачивают эти кешбеки в моменте просто. Интересно иногда погрузится в то что мы не видим, но это повсюду нас окружает
finuser480
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опалювальний сезон добігає кінця: в яких областях...
R2 » П'ят 21 бер, 2025 18:40
2 1174
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 бер, 2025 19:03
hxbbgaf
Як оформити допомогу на опалювальний сезон з 1 жовтня
R2 » Вів 10 вер, 2024 14:08
1 1103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2024 15:56
Investor_K
Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови...
R2 » П'ят 29 бер, 2024 09:41
1 1394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2024 09:41
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6768)
06.10.2025 15:29
Ринок ОВДП (9846)
06.10.2025 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.