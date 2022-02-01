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Зарплата й додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лис, 2022 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби.
Дивися повний текст Зарплата й додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ: хто і скільки отримує
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