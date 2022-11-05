У Пенсійному фонді розповіли, як отримати пенсійне посвідчення.
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Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
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Додано: Суб 19 лис, 2022 01:32
Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
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Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
Додано: Суб 19 лис, 2022 01:32
пенсійні чиновники обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота – побільше обкрадати пенсіонерів, брехати в відписках, отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … для обкрадання пенсій працівникам льотного складу ЦА чиновниці ПФ змовились з суддями Верховного Суду відкривати касаційні провадження через більш, як 3,5 місяці після спливу терміну на оскарження за нарахування їм максимальних пенсій – взаємовигідна змова … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?
Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
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