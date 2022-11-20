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Зловещая тема.

Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:32

Зловещая тема.

Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.
В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---

Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков.
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:45

Re: Зловещая тема.

Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала©
Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.
Че за банк то? :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:24

Re: Зловещая тема.

Ты извини, банк называть не буду, шакалье в шкуре улыбающейся девушки способно устроиться на работу в любой из действующих банков, дело тут не в банке. А вот обмануть за много лет меня пытались в четырех банках, в каждом случае ,,бил,, по рукам. Это я сейчас решил попытку обмана опубликовать. Но шакалам чуть в третьем случае не удалось, я гаву словил - но ничего, все в итоге решилось, а тот менеджер, который решил что он Бог и Царь уволился с работы, мне тогда даже домой звонили с угрозами. Но вот не ожидал, что просто открыть депозит и ожидать его окончания уже не получится в случае когда сумма депозита шакалам интересна.

Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала

И ты полагаешь, что ,,,,,мой,,,,, кандидат в кидалы бессмертный?
sinowi
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