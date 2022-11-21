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Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:32
Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.
В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---
Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков.
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sinowi
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:45
Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала©
Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.
Че за банк то?
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Мизантрóп
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:24
Ты извини, банк называть не буду, шакалье в шкуре улыбающейся девушки способно устроиться на работу в любой из действующих банков, дело тут не в банке. А вот обмануть за много лет меня пытались в четырех банках, в каждом случае ,,бил,, по рукам. Это я сейчас решил попытку обмана опубликовать. Но шакалам чуть в третьем случае не удалось, я гаву словил - но ничего, все в итоге решилось, а тот менеджер, который решил что он Бог и Царь уволился с работы, мне тогда даже домой звонили с угрозами. Но вот не ожидал, что просто открыть депозит и ожидать его окончания уже не получится в случае когда сумма депозита шакалам интересна.
Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала
И ты полагаешь, что ,,,,,мой,,,,, кандидат в кидалы бессмертный?
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sinowi
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Додано: Нед 20 лис, 2022 17:34
Без жодної конкретики виглядає, як безпідставний вкид
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Faceless
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Додано: Пон 21 лис, 2022 17:01
Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности
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sinowi
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