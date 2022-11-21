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Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:32
Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.
В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---
Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков.
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sinowi
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:45
Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала©
Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.
Че за банк то?
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Мизантрóп
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:24
Ты извини, банк называть не буду, шакалье в шкуре улыбающейся девушки способно устроиться на работу в любой из действующих банков, дело тут не в банке. А вот обмануть за много лет меня пытались в четырех банках, в каждом случае ,,бил,, по рукам. Это я сейчас решил попытку обмана опубликовать. Но шакалам чуть в третьем случае не удалось, я гаву словил - но ничего, все в итоге решилось, а тот менеджер, который решил что он Бог и Царь уволился с работы, мне тогда даже домой звонили с угрозами. Но вот не ожидал, что просто открыть депозит и ожидать его окончания уже не получится в случае когда сумма депозита шакалам интересна.
Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала
И ты полагаешь, что ,,,,,мой,,,,, кандидат в кидалы бессмертный?
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sinowi
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Додано: Нед 20 лис, 2022 17:34
Без жодної конкретики виглядає, як безпідставний вкид
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Додано: Пон 21 лис, 2022 17:01
Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности
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sinowi
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Додано: Пон 21 лис, 2022 20:17
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Додано: Пон 21 лис, 2022 20:29
sinowi написав:
Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности
Вибачте, але особисто менi з тих куцих даних, що ви надали склалось враження, що саме ви, вибачте, вiд не дуже великого розуму могли щось не зрозумiти, або сприйняти не так якусь не зовсiм звичну схему повернення вкладу банку. Наприклад - банк повертає вклад на транзитний рахунок а в подальшому очiкуватиме вашого розпорядження куди саме зарахувати кошти - на картку, поточний, чи може на лонгацiю. Таке буває достатньо часто - але тому хто вперше стикнувся з подiбним, може скластись враження що коштiв бiльше не побачить, бо кошти потраплять на "незрозумiлий рахунок". Чим не ваш випадок? В будь-якому випадку - без конкретики з вашого боку все виглядає не дуже гарно саме для вас - "вкид лайна на вiтровик" - не бiльше. I робити вигляд що ви тут один д'Артан'ян а усi iншi... - IMHO не варто, не додасть ваша таємничiсть нiяких вистiв.
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Alien
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