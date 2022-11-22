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на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

Додано: Суб 19 лис, 2022 17:32 Зловещая тема. Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.

В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---



Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков. sinowi

Повідомлень: 1065 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лис, 2022 17:45 Re: Зловещая тема.

Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.

Че за банк то? Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала©Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.Че за банк то? Мизантрóп

Повідомлень: 7275 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1481 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лис, 2022 15:24 Re: Зловещая тема. Ты извини, банк называть не буду, шакалье в шкуре улыбающейся девушки способно устроиться на работу в любой из действующих банков, дело тут не в банке. А вот обмануть за много лет меня пытались в четырех банках, в каждом случае ,,бил,, по рукам. Это я сейчас решил попытку обмана опубликовать. Но шакалам чуть в третьем случае не удалось, я гаву словил - но ничего, все в итоге решилось, а тот менеджер, который решил что он Бог и Царь уволился с работы, мне тогда даже домой звонили с угрозами. Но вот не ожидал, что просто открыть депозит и ожидать его окончания уже не получится в случае когда сумма депозита шакалам интересна.



Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала



И ты полагаешь, что ,,,,,мой,,,,, кандидат в кидалы бессмертный? sinowi

Повідомлень: 1065 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лис, 2022 17:34 Re: Зловещая тема. Без жодної конкретики виглядає, як безпідставний вкид Faceless

Модератор Повідомлень: 32289 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7622 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лис, 2022 17:01 Re: Зловещая тема. Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности sinowi

Повідомлень: 1065 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лис, 2022 20:29 sinowi написав: Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности

Вибачте, але особисто менi з тих куцих даних, що ви надали склалось враження, що саме ви, вибачте, вiд не дуже великого розуму могли щось не зрозумiти, або сприйняти не так якусь не зовсiм звичну схему повернення вкладу банку. Наприклад - банк повертає вклад на транзитний рахунок а в подальшому очiкуватиме вашого розпорядження куди саме зарахувати кошти - на картку, поточний, чи може на лонгацiю. Таке буває достатньо часто - але тому хто вперше стикнувся з подiбним, може скластись враження що коштiв бiльше не побачить, бо кошти потраплять на "незрозумiлий рахунок". Чим не ваш випадок? В будь-якому випадку - без конкретики з вашого боку все виглядає не дуже гарно саме для вас - "вкид лайна на вiтровик" - не бiльше. I робити вигляд що ви тут один д'Артан'ян а усi iншi... - IMHO не варто, не додасть ваша таємничiсть нiяких вистiв. Вибачте, але особисто менi з тих куцих даних, що ви надали склалось враження, що саме ви, вибачте, вiд не дуже великого розуму могли щось не зрозумiти, або сприйняти не так якусь не зовсiм звичну схему повернення вкладу банку. Наприклад - банк повертає вклад на транзитний рахунок а в подальшому очiкуватиме вашого розпорядження куди саме зарахувати кошти - на картку, поточний, чи може на лонгацiю. Таке буває достатньо часто - але тому хто вперше стикнувся з подiбним, може скластись враження що коштiв бiльше не побачить, бо кошти потраплять на "незрозумiлий рахунок". Чим не ваш випадок? В будь-якому випадку - без конкретики з вашого боку все виглядає не дуже гарно саме для вас - "вкид лайна на вiтровик" - не бiльше. I робити вигляд що ви тут один д'Артан'ян а усi iншi... - IMHO не варто, не додасть ваша таємничiсть нiяких вистiв. Alien Повідомлень: 893 З нами з: 12.01.20 Подякував: 34 раз. Подякували: 212 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лис, 2022 15:52 Alien



Добрuй день.



Коли менi пишуть украiнською мовою - я також вiдповiдаю украiнькою мовою, але зараз це буде виняток. А у Alien запитаю --Ви Бога не боiтесь?



Банк называть не буду. Сотрудники воры и сотрудники Мошенники возможны в любом банке, а ситуацию рассказу подробно. Открыл давно вклад в евро, включил лонгацию. К депозиту банк открыл карточный счет и выдал карточку в качестве ключа к этому счету. Вклад некоторое время лонгировался, другими словами на карточный счет ничего не падало.

И вдруг у меня произошел почти приступ паранойи - ( на сегодня куда лучше чем приступ беспечности) -- позвонил на горячую линию и стал просто проверять правильность внесения в систему моих данных. И оказалось, что карточка, которую мне выдали в качестве ключа к моему карточному счету не есть такой. А такая (действительная карточка к моему карточному счету открытому под депозит) тоже как мне сказали у меня....Я аж вспотел... и заявил им, что к этому карточному счету мне никакой более карточки не выдавали. Кроме того, оказалось что кто то в системе изменил мой финансовый номер на другой, но очень похожий на мой - некоторые цифры были переставлены. Как итог .....я ту карточку, которая якобы у меня --заблокировал и изменил зарегистрированный финансовый номер на правильный. И после этого сделал сообщение на форуме.

Чего ожидали шакалы - некоторые сотрудники банка - а чтоб я захотел что то изменить в условиях депозитного договора. В этом случае деньги упали бы на карточный счет и были бы мгновенно украдены. Шакалы даже не подозревали что даже мелких шансов у них нет. И получается, что быть параноиком сегодня в тренде.



Как итог - я даже удивился. В интернете полно сообщений от людей разного возраста о факте пропажи денег с карточных счетов, Даже в некоторых случаях Банк подтверждал факт злоупотребления своими сотрудниками. И такое сопротивление от,,заинтересованных,, лиц факта подготовки к хищению моих средств. Уверен - эту тему читают также и нормальные люди. Я всего не пишу. Когда я увидел неладное, а сумма денег на депозите немалая, я подключил своих знакомых занимающих социальное положение выше среднего живущих в Киеве - им в центральной дирекции Банка подтвердили - что я вовремя кинулся, что была подготовка к хищению денег и пообещали взять все под свой контроль.



Возможно, что своими мудрыми действиями я кому то аппетит испортил....но только могу пожелать шакалам - подавитесь вы своими мечтами. sinowi

Повідомлень: 1065 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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