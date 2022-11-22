|
|
|
Зловещая тема.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
|
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:32
Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.
В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---
Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков.
-
sinowi
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 лис, 2022 17:45
Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала©
Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.
Че за банк то?
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7275
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 20 лис, 2022 15:24
Ты извини, банк называть не буду, шакалье в шкуре улыбающейся девушки способно устроиться на работу в любой из действующих банков, дело тут не в банке. А вот обмануть за много лет меня пытались в четырех банках, в каждом случае ,,бил,, по рукам. Это я сейчас решил попытку обмана опубликовать. Но шакалам чуть в третьем случае не удалось, я гаву словил - но ничего, все в итоге решилось, а тот менеджер, который решил что он Бог и Царь уволился с работы, мне тогда даже домой звонили с угрозами. Но вот не ожидал, что просто открыть депозит и ожидать его окончания уже не получится в случае когда сумма депозита шакалам интересна.
Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала
И ты полагаешь, что ,,,,,мой,,,,, кандидат в кидалы бессмертный?
-
sinowi
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лис, 2022 17:34
Без жодної конкретики виглядає, як безпідставний вкид
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32289
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1359 раз.
- Подякували: 7622 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 21 лис, 2022 17:01
Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности
-
sinowi
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 лис, 2022 20:29
sinowi написав:
Все написал честно, и обидно, что спасение моего кармана пришло не по зову моего ума, а по чистой случайности
Вибачте, але особисто менi з тих куцих даних, що ви надали склалось враження, що саме ви, вибачте, вiд не дуже великого розуму могли щось не зрозумiти, або сприйняти не так якусь не зовсiм звичну схему повернення вкладу банку. Наприклад - банк повертає вклад на транзитний рахунок а в подальшому очiкуватиме вашого розпорядження куди саме зарахувати кошти - на картку, поточний, чи може на лонгацiю. Таке буває достатньо часто - але тому хто вперше стикнувся з подiбним, може скластись враження що коштiв бiльше не побачить, бо кошти потраплять на "незрозумiлий рахунок". Чим не ваш випадок? В будь-якому випадку - без конкретики з вашого боку все виглядає не дуже гарно саме для вас - "вкид лайна на вiтровик" - не бiльше. I робити вигляд що ви тут один д'Артан'ян а усi iншi... - IMHO не варто, не додасть ваша таємничiсть нiяких вистiв.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 893
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 лис, 2022 15:52
Alien
Добрuй день.
Коли менi пишуть украiнською мовою - я також вiдповiдаю украiнькою мовою, але зараз це буде виняток. А у Alien запитаю --Ви Бога не боiтесь?
Банк называть не буду. Сотрудники воры и сотрудники Мошенники возможны в любом банке, а ситуацию рассказу подробно. Открыл давно вклад в евро, включил лонгацию. К депозиту банк открыл карточный счет и выдал карточку в качестве ключа к этому счету. Вклад некоторое время лонгировался, другими словами на карточный счет ничего не падало.
И вдруг у меня произошел почти приступ паранойи - ( на сегодня куда лучше чем приступ беспечности) -- позвонил на горячую линию и стал просто проверять правильность внесения в систему моих данных. И оказалось, что карточка, которую мне выдали в качестве ключа к моему карточному счету не есть такой. А такая (действительная карточка к моему карточному счету открытому под депозит) тоже как мне сказали у меня....Я аж вспотел... и заявил им, что к этому карточному счету мне никакой более карточки не выдавали. Кроме того, оказалось что кто то в системе изменил мой финансовый номер на другой, но очень похожий на мой - некоторые цифры были переставлены. Как итог .....я ту карточку, которая якобы у меня --заблокировал и изменил зарегистрированный финансовый номер на правильный. И после этого сделал сообщение на форуме.
Чего ожидали шакалы - некоторые сотрудники банка - а чтоб я захотел что то изменить в условиях депозитного договора. В этом случае деньги упали бы на карточный счет и были бы мгновенно украдены. Шакалы даже не подозревали что даже мелких шансов у них нет. И получается, что быть параноиком сегодня в тренде.
Как итог - я даже удивился. В интернете полно сообщений от людей разного возраста о факте пропажи денег с карточных счетов, Даже в некоторых случаях Банк подтверждал факт злоупотребления своими сотрудниками. И такое сопротивление от,,заинтересованных,, лиц факта подготовки к хищению моих средств. Уверен - эту тему читают также и нормальные люди. Я всего не пишу. Когда я увидел неладное, а сумма денег на депозите немалая, я подключил своих знакомых занимающих социальное положение выше среднего живущих в Киеве - им в центральной дирекции Банка подтвердили - что я вовремя кинулся, что была подготовка к хищению денег и пообещали взять все под свой контроль.
Возможно, что своими мудрыми действиями я кому то аппетит испортил....но только могу пожелать шакалам - подавитесь вы своими мечтами.
-
sinowi
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|