Зловещая тема.

Додано: Вів 22 лис, 2022 15:52

Alien



Добрuй день.



Коли менi пишуть украiнською мовою - я також вiдповiдаю украiнькою мовою, але зараз це буде виняток. А у Alien запитаю --Ви Бога не боiтесь?



Банк называть не буду. Сотрудники воры и сотрудники Мошенники возможны в любом банке, а ситуацию рассказу подробно. Открыл давно вклад в евро, включил лонгацию. К депозиту банк открыл карточный счет и выдал карточку в качестве ключа к этому счету. Вклад некоторое время лонгировался, другими словами на карточный счет ничего не падало.

И вдруг у меня произошел почти приступ паранойи - ( на сегодня куда лучше чем приступ беспечности) -- позвонил на горячую линию и стал просто проверять правильность внесения в систему моих данных. И оказалось, что карточка, которую мне выдали в качестве ключа к моему карточному счету не есть такой. А такая (действительная карточка к моему карточному счету открытому под депозит) тоже как мне сказали у меня....Я аж вспотел... и заявил им, что к этому карточному счету мне никакой более карточки не выдавали. Кроме того, оказалось что кто то в системе изменил мой финансовый номер на другой, но очень похожий на мой - некоторые цифры были переставлены. Как итог .....я ту карточку, которая якобы у меня --заблокировал и изменил зарегистрированный финансовый номер на правильный. И после этого сделал сообщение на форуме.

Чего ожидали шакалы - некоторые сотрудники банка - а чтоб я захотел что то изменить в условиях депозитного договора. В этом случае деньги упали бы на карточный счет и были бы мгновенно украдены. Шакалы даже не подозревали что даже мелких шансов у них нет. И получается, что быть параноиком сегодня в тренде.



Как итог - я даже удивился. В интернете полно сообщений от людей разного возраста о факте пропажи денег с карточных счетов, Даже в некоторых случаях Банк подтверждал факт злоупотребления своими сотрудниками. И такое сопротивление от,,заинтересованных,, лиц факта подготовки к хищению моих средств. Уверен - эту тему читают также и нормальные люди. Я всего не пишу. Когда я увидел неладное, а сумма денег на депозите немалая, я подключил своих знакомых занимающих социальное положение выше среднего живущих в Киеве - им в центральной дирекции Банка подтвердили - что я вовремя кинулся, что была подготовка к хищению денег и пообещали взять все под свой контроль.



Возможно, что своими мудрыми действиями я кому то аппетит испортил....но только могу пожелать шакалам - подавитесь вы своими мечтами.