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Зловещая тема.

Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:56

cohan ТС "ключем" мог назвать и просто карту как средством доступа к счету
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:06

Re: Зловещая тема.

  cohan написав:что ключ-карта есть только в одном

як на мене то тупий маркенинговий хід, картка як картка, нічим вона не особлива, тому я отакі аджективи пропускаю мимо вух
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:28

sinowi
банк, де сталось підступне лиходійство, має ІБ? (Інтернет Банкінг)
2) мабуть це ПБ, читав декілька разів за подібні кейси раніше
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 09:31

  Faceless написав:
  cohan написав:что ключ-карта есть только в одном

як на мене то тупий маркенинговий хід, картка як картка, нічим вона не особлива, тому я отакі аджективи пропускаю мимо вух


в Приваті є такий продукт який так і називається

https://ain.ua/special/questions-about- ... y-service/

але... він для ФОП-ів і ЮО
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