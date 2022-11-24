Зловещая тема.

Коли менi пишуть украiнською мовою - я також вiдповiдаю украiнькою мовою, але зараз це буде виняток. А у Alien запитаю --Ви Бога не боiтесь?
Банк называть не буду. Сотрудники воры и сотрудники Мошенники возможны в любом банке, а ситуацию рассказу подробно. Открыл давно вклад в евро, включил лонгацию. К депозиту банк открыл карточный счет и выдал карточку в качестве ключа к этому счету. Вклад некоторое время лонгировался, другими словами на карточный счет ничего не падало. И вдруг у меня произошел почти приступ паранойи - ( на сегодня куда лучше чем приступ беспечности) -- позвонил на горячую линию и стал просто проверять правильность внесения в систему моих данных. И оказалось, что карточка, которую мне выдали в качестве ключа к моему карточному счету не есть такой. А такая (действительная карточка к моему карточному счету открытому под депозит) тоже как мне сказали у меня....Я аж вспотел... и заявил им, что к этому карточному счету мне никакой более карточки не выдавали. Кроме того, оказалось что кто то в системе изменил мой финансовый номер на другой, но очень похожий на мой - некоторые цифры были переставлены. Как итог .....я ту карточку, которая якобы у меня --заблокировал и изменил зарегистрированный финансовый номер на правильный. И после этого сделал сообщение на форуме. Чего ожидали шакалы - некоторые сотрудники банка - а чтоб я захотел что то изменить в условиях депозитного договора. В этом случае деньги упали бы на карточный счет и были бы мгновенно украдены. Шакалы даже не подозревали что даже мелких шансов у них нет. И получается, что быть параноиком сегодня в тренде.
Как итог - я даже удивился. В интернете полно сообщений от людей разного возраста о факте пропажи денег с карточных счетов, Даже в некоторых случаях Банк подтверждал факт злоупотребления своими сотрудниками. И такое сопротивление от,,заинтересованных,, лиц факта подготовки к хищению моих средств. Уверен - эту тему читают также и нормальные люди. Я всего не пишу. Когда я увидел неладное, а сумма денег на депозите немалая, я подключил своих знакомых занимающих социальное положение выше среднего живущих в Киеве - им в центральной дирекции Банка подтвердили - что я вовремя кинулся, что была подготовка к хищению денег и пообещали взять все под свой контроль.
Возможно, что своими мудрыми действиями я кому то аппетит испортил....но только могу пожелать шакалам - подавитесь вы своими мечтами.
По описанию похоже на ощад. Тоже была подмена номера. Непонятно только, специально или нет
Привет всем.Я ожидал,а никто именно главное не спросил. Я понял, этого вопроса и не будет. Я сказало приступе паранойи, но никто не спросил, что именно вызвало этот приступ. А это в этой теме и было главным. До конца действия депозита еще около пол года, включена авто лонгация. Я ожидаю увеличения процентной ставки и ничего не меняю. А шакалью из банка потребовалось для хищения средств чтобы я хоть какое то действие сделал с депозитом ведь при этом я бы отменил автопролонгацию и средства упали бы на карточный счет и мгновенно были бы похищены. Мне в устной форме было предложено изменить условие депозита. В новых условиях сотрудник банка предложил мне ,,конфетку,, - и тут у меня включилась интуиция (третий глаз) - я начал по тихому выяснять все что касается этой конфетки и интуиция мне подсказывала, что бесплатный сыр возможен только в мышеловке и вот тут активизировался приступ паранойи. Все остальное читателям уже известно. Все это время я был патологически абсолютно спокоен, всю мою жизнь в руках было оружие и именно этот факт сделал меня патологически выдержанным и патологически спокойным. Я человек без эмоций. Но если бы у шакалья что то все же вышло, как минимум один сотрудник банка серьезно пострадал бы - лишь потом я по любому вернул бы свои деньги.
Я открыл эту тему с одной единственной целью -- ознакомиться самому и ознакомить других читателей с преступными схемами отъема денег с банковских счетов. Но просьба не стоит открывать сообщения, в которых будет написано о звонках от сотрудников банка.
sinowi написав::greenozon"] банк, де сталось підступне лиходійство, має ІБ? (Інтернет Банкінг) 2) мабуть це ПБ, читав декілька разів за подібні кейси раніше
В мене iснuе Правило - не користуватись iнтернет банкiнгом. Я поважаю талановитих людей, яких в Украiнi досuть багато.[/quote]Це правило грає і проти вас - в ІБ можна було б заздалегідь побачити і контролювати те, що пов'язано з рахунками і картками, і в разі чого вжити превентивні заходи. Ретроградство тут робить клієнта більш залежним і сліпим, а в разі загострення переживань щодо безпеки є інші контр заходи.