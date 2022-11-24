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на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

#<12 Додано: Вів 22 лис, 2022 16:56 cohan ТС "ключем" мог назвать и просто карту как средством доступа к счету Мизантрóп

Повідомлень: 7291 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1484 раз. Подякували: 1418 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 лис, 2022 17:06 Re: Зловещая тема. cohan написав: что ключ-карта есть только в одном что ключ-карта есть только в одном

як на мене то тупий маркенинговий хід, картка як картка, нічим вона не особлива, тому я отакі аджективи пропускаю мимо вух як на мене то тупий маркенинговий хід, картка як картка, нічим вона не особлива, тому я отакі аджективи пропускаю мимо вух Faceless

Модератор Повідомлень: 32306 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7625 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лис, 2022 09:28 sinowi

банк, де сталось підступне лиходійство, має ІБ? (Інтернет Банкінг)

2) мабуть це ПБ, читав декілька разів за подібні кейси раніше greenozon Повідомлень: 14423 З нами з: 01.06.14 Подякував: 280 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лис, 2022 09:31 Faceless написав: cohan написав: что ключ-карта есть только в одном что ключ-карта есть только в одном

як на мене то тупий маркенинговий хід, картка як картка, нічим вона не особлива, тому я отакі аджективи пропускаю мимо вух як на мене то тупий маркенинговий хід, картка як картка, нічим вона не особлива, тому я отакі аджективи пропускаю мимо вух



в Приваті є такий продукт який так і називається



https://ain.ua/special/questions-about- ... y-service/



але... він для ФОП-ів і ЮО в Приваті є такий продукт який так і називаєтьсяале... він для ФОП-ів і ЮО greenozon Повідомлень: 14423 З нами з: 01.06.14 Подякував: 280 раз. Подякували: 1348 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лис, 2022 13:34 sinowi написав: Alien



Добрuй день.



Коли менi пишуть украiнською мовою - я також вiдповiдаю украiнькою мовою, але зараз це буде виняток. А у Alien запитаю --Ви Бога не боiтесь?



Банк называть не буду. Сотрудники воры и сотрудники Мошенники возможны в любом банке, а ситуацию рассказу подробно. Открыл давно вклад в евро, включил лонгацию. К депозиту банк открыл карточный счет и выдал карточку в качестве ключа к этому счету. Вклад некоторое время лонгировался, другими словами на карточный счет ничего не падало.

И вдруг у меня произошел почти приступ паранойи - ( на сегодня куда лучше чем приступ беспечности) -- позвонил на горячую линию и стал просто проверять правильность внесения в систему моих данных. И оказалось, что карточка, которую мне выдали в качестве ключа к моему карточному счету не есть такой. А такая (действительная карточка к моему карточному счету открытому под депозит) тоже как мне сказали у меня....Я аж вспотел... и заявил им, что к этому карточному счету мне никакой более карточки не выдавали. Кроме того, оказалось что кто то в системе изменил мой финансовый номер на другой, но очень похожий на мой - некоторые цифры были переставлены. Как итог .....я ту карточку, которая якобы у меня --заблокировал и изменил зарегистрированный финансовый номер на правильный. И после этого сделал сообщение на форуме.

Чего ожидали шакалы - некоторые сотрудники банка - а чтоб я захотел что то изменить в условиях депозитного договора. В этом случае деньги упали бы на карточный счет и были бы мгновенно украдены. Шакалы даже не подозревали что даже мелких шансов у них нет. И получается, что быть параноиком сегодня в тренде.



Как итог - я даже удивился. В интернете полно сообщений от людей разного возраста о факте пропажи денег с карточных счетов, Даже в некоторых случаях Банк подтверждал факт злоупотребления своими сотрудниками. И такое сопротивление от,,заинтересованных,, лиц факта подготовки к хищению моих средств. Уверен - эту тему читают также и нормальные люди. Я всего не пишу. Когда я увидел неладное, а сумма денег на депозите немалая, я подключил своих знакомых занимающих социальное положение выше среднего живущих в Киеве - им в центральной дирекции Банка подтвердили - что я вовремя кинулся, что была подготовка к хищению денег и пообещали взять все под свой контроль.



Возможно, что своими мудрыми действиями я кому то аппетит испортил....но только могу пожелать шакалам - подавитесь вы своими мечтами. Добрuй день.Коли менi пишуть украiнською мовою - я також вiдповiдаю украiнькою мовою, але зараз це буде виняток. А у Alien запитаю --Ви Бога не боiтесь?Банк называть не буду. Сотрудники воры и сотрудники Мошенники возможны в любом банке, а ситуацию рассказу подробно. Открыл давно вклад в евро, включил лонгацию. К депозиту банк открыл карточный счет и выдал карточку в качестве ключа к этому счету. Вклад некоторое время лонгировался, другими словами на карточный счет ничего не падало.И вдруг у меня произошел почти приступ паранойи - ( на сегодня куда лучше чем приступ беспечности) -- позвонил на горячую линию и стал просто проверять правильность внесения в систему моих данных. И оказалось, что карточка, которую мне выдали в качестве ключа к моему карточному счету не есть такой. А такая (действительная карточка к моему карточному счету открытому под депозит) тоже как мне сказали у меня....Я аж вспотел... и заявил им, что к этому карточному счету мне никакой более карточки не выдавали. Кроме того, оказалось что кто то в системе изменил мой финансовый номер на другой, но очень похожий на мой - некоторые цифры были переставлены. Как итог .....я ту карточку, которая якобы у меня --заблокировал и изменил зарегистрированный финансовый номер на правильный. И после этого сделал сообщение на форуме.Чего ожидали шакалы - некоторые сотрудники банка - а чтоб я захотел что то изменить в условиях депозитного договора. В этом случае деньги упали бы на карточный счет и были бы мгновенно украдены. Шакалы даже не подозревали что даже мелких шансов у них нет. И получается, что быть параноиком сегодня в тренде.Как итог - я даже удивился. В интернете полно сообщений от людей разного возраста о факте пропажи денег с карточных счетов, Даже в некоторых случаях Банк подтверждал факт злоупотребления своими сотрудниками. И такое сопротивление от,,заинтересованных,, лиц факта подготовки к хищению моих средств. Уверен - эту тему читают также и нормальные люди. Я всего не пишу. Когда я увидел неладное, а сумма денег на депозите немалая, я подключил своих знакомых занимающих социальное положение выше среднего живущих в Киеве - им в центральной дирекции Банка подтвердили - что я вовремя кинулся, что была подготовка к хищению денег и пообещали взять все под свой контроль.Возможно, что своими мудрыми действиями я кому то аппетит испортил....но только могу пожелать шакалам - подавитесь вы своими мечтами.

По описанию похоже на ощад. Тоже была подмена номера. Непонятно только, специально или нет По описанию похоже на ощад. Тоже была подмена номера. Непонятно только, специально или нет Habib Повідомлень: 1 З нами з: 18.11.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лис, 2022 13:53 Re: Зловещая тема. Привет всем.Я ожидал,а никто именно главное не спросил. Я понял, этого вопроса и не будет. Я сказало приступе паранойи, но никто не спросил, что именно вызвало этот приступ.

А это в этой теме и было главным. До конца действия депозита еще около пол года, включена авто лонгация. Я ожидаю увеличения процентной ставки и ничего не меняю. А шакалью из банка потребовалось для хищения средств чтобы я хоть какое то действие сделал с депозитом ведь при этом я бы отменил автопролонгацию и средства упали бы на карточный счет и мгновенно были бы похищены. Мне в устной форме было предложено изменить условие депозита. В новых условиях сотрудник банка предложил мне ,,конфетку,, - и тут у меня включилась интуиция (третий глаз) - я начал по тихому выяснять все что касается этой конфетки и интуиция мне подсказывала, что бесплатный сыр возможен только в мышеловке и вот тут активизировался приступ паранойи. Все остальное читателям уже известно. Все это время я был патологически абсолютно спокоен, всю мою жизнь в руках было оружие и именно этот факт сделал меня патологически выдержанным и патологически спокойным. Я человек без эмоций. Но если бы у шакалья что то все же вышло, как минимум один сотрудник банка серьезно пострадал бы - лишь потом я по любому вернул бы свои деньги.



Я открыл эту тему с одной единственной целью -- ознакомиться самому и ознакомить других читателей с преступными схемами отъема денег с банковских счетов. Но просьба не стоит открывать сообщения, в которых будет написано о звонках от сотрудников банка. sinowi

Повідомлень: 1067 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лис, 2022 13:58 :greenozon"]

банк, де сталось підступне лиходійство, має ІБ? (Інтернет Банкінг)

2) мабуть це ПБ, читав декілька разів за подібні кейси раніше[/quote]



В мене iснuе Правило - не користуватись iнтернет банкiнгом. Я поважаю талановитих людей, яких в Украiнi досuть багато. sinowi

Повідомлень: 1067 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лис, 2022 14:25 Re: Зловещая тема. sinowi написав: :greenozon"]

банк, де сталось підступне лиходійство, має ІБ? (Інтернет Банкінг)

2) мабуть це ПБ, читав декілька разів за подібні кейси раніше



В мене iснuе Правило - не користуватись iнтернет банкiнгом. Я поважаю талановитих людей, яких в Украiнi досuть багато.[/quote]Це правило грає і проти вас - в ІБ можна було б заздалегідь побачити і контролювати те, що пов'язано з рахунками і картками, і в разі чого вжити превентивні заходи. Ретроградство тут робить клієнта більш залежним і сліпим, а в разі загострення переживань щодо безпеки є інші контр заходи. В мене iснuе Правило - не користуватись iнтернет банкiнгом. Я поважаю талановитих людей, яких в Украiнi досuть багато.[/quote]Це правило грає і проти вас - в ІБ можна було б заздалегідь побачити і контролювати те, що пов'язано з рахунками і картками, і в разі чого вжити превентивні заходи. Ретроградство тут робить клієнта більш залежним і сліпим, а в разі загострення переживань щодо безпеки є інші контр заходи. Faceless

Модератор Повідомлень: 32306 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7625 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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