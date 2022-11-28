Faceless
В мене iснуе Правило - ---Жодних модних iграшок та любов до Табу - плюси і мінуси.
На своiх Табу я лише постiйно виграю. И цей раз не був винятком
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:50
Faceless
В мене iснуе Правило - ---Жодних модних iграшок та любов до Табу - плюси і мінуси.
На своiх Табу я лише постiйно виграю. И цей раз не був винятком
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:52
Re: Зловещая тема.
В кожного свої ґраблі - робіть як знаєте, раз вам подобаються "зловєщі тєми" на рівному місці
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:00
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:03
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:21
Re: Зловещая тема.
Мені навіть сподобалося. Я відкрив тему в розділі депозити, на ресурсі немає розділу-шахрайство спритних рук. Я цією темою застеріг чайників від можливих втрат. І хоч більшість тут присутніх змушені були погодитися - що спроба заволодіння моїми коштами мала місце-все одно в мою сторону летить критика. І доведеться написати своє правило: гроші-Телефон, Планшет, комп'ютер ---інтернет ----якщо все це перемішати, 100% буду Терпилою... Так і живу.
Цікаво-а хто інший про свої Табу або нещасний випадок з грошима напише?
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:24
електрика - це теж модна іграшка?[/quote]даже хуже: чисто перверсия.[/quote]
Я вже визначив-мені б Ваше мислення-давно б уже терпів.
І для всіх інших - щиро - Перед тим, як створити цю тему-я порився в Інтернеті і побачив багато одкровень людей, які втратили в різних банках гроші. Різні за величиною суми. от не думав, що всі вони Збоченці. А мене яким боком до них підсунули, мене ж пограбували не до кінця, або я чогось ще не знаю?
Востаннє редагувалось sinowi в Пон 28 лис, 2022 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:28
Re: Зловещая тема.
Ну - параноя різна буває . Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі . Якщо просять оплачувати так - прошу інший варіант , а при відмові - йду собі геть ...
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:29
я ж писал выше - реестр суд ришень, и что сидящих или осужденных клерков немало
и украли они не деньги фирм - где как раз реально все эти "тогда он пострадал" как пишет ТС, и не госва (правда, есть дурики на деньги госва) - а физ осиб
+ два зеленых клейма
сорри, старею
по двум условиям
а) лонгируется надолго и давно
и
б) сумма огого такая шоб ваще
это конечно Ощад, с тотал гарантированием всей суммы, если ТС не внук Ванги
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:36
[quote="5512412:Puente". Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі
Так працівник банку всі дані з карти і без Вас знати буде.
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:40
сорри, старе
это конечно Ощад, с тотал гарантированием всей суммы, если ТС не внук Ванги[/quote]
Все осталось в прошлом, сегодня Ощад уже никому ничего не гарантирует, Если что, то все вкладчики пойдут под двери Фонда Гарантирования. Я полагаю, что условия получения своих денег все тут присутствующие знают.
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