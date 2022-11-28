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Зловещая тема.

Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:50

Faceless

В мене iснуе Правило - ---Жодних модних iграшок та любов до Табу - плюси і мінуси.
На своiх Табу я лише постiйно виграю. И цей раз не був винятком
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:52

Re: Зловещая тема.

sinowi написав:Faceless

В мене iснуе Правило - ---Жодних модних iграшок та любов до Табу - плюси і мінуси.
На своiх Табу я лише постiйно виграю. И цей раз не був винятком
В кожного свої ґраблі - робіть як знаєте, раз вам подобаються "зловєщі тєми" на рівному місці
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:00

  sinowi написав:Faceless

В мене iснуе Правило - ---Жодних модних iграшок та любов до Табу - плюси і мінуси.
На своiх Табу я лише постiйно виграю. И цей раз не був винятком



електрика - це теж модна іграшка?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:03

  greenozon написав:
  sinowi написав:Faceless

В мене iснуе Правило - ---Жодних модних iграшок та любов до Табу - плюси і мінуси.
На своiх Табу я лише постiйно виграю. И цей раз не був винятком



електрика - це теж модна іграшка?
даже хуже: чисто перверсия.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:21

Re: Зловещая тема.

Мені навіть сподобалося. Я відкрив тему в розділі депозити, на ресурсі немає розділу-шахрайство спритних рук. Я цією темою застеріг чайників від можливих втрат. І хоч більшість тут присутніх змушені були погодитися - що спроба заволодіння моїми коштами мала місце-все одно в мою сторону летить критика. І доведеться написати своє правило: гроші-Телефон, Планшет, комп'ютер ---інтернет ----якщо все це перемішати, 100% буду Терпилою... Так і живу.

Цікаво-а хто інший про свої Табу або нещасний випадок з грошима напише?
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:24

електрика - це теж модна іграшка?[/quote]даже хуже: чисто перверсия.[/quote]

Я вже визначив-мені б Ваше мислення-давно б уже терпів.

І для всіх інших - щиро - Перед тим, як створити цю тему-я порився в Інтернеті і побачив багато одкровень людей, які втратили в різних банках гроші. Різні за величиною суми. от не думав, що всі вони Збоченці. А мене яким боком до них підсунули, мене ж пограбували не до кінця, або я чогось ще не знаю?
Востаннє редагувалось sinowi в Пон 28 лис, 2022 16:33, всього редагувалось 1 раз.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:28

Re: Зловещая тема.

Ну - параноя різна буває . Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі . Якщо просять оплачувати так - прошу інший варіант , а при відмові - йду собі геть ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:29

  sinowi написав:Интересно, а тема продолжение получит? Или будут все обсуждать уже свершившийся факт?

Тема была создана для обмена опытом в борьбе и противостоянии шакалью.


я ж писал выше - реестр суд ришень, и что сидящих или осужденных клерков немало

и украли они не деньги фирм - где как раз реально все эти "тогда он пострадал" как пишет ТС, и не госва (правда, есть дурики на деньги госва) - а физ осиб

+ два зеленых клейма

сорри, старею
по двум условиям
а) лонгируется надолго и давно
и
б) сумма огого такая шоб ваще

это конечно Ощад, с тотал гарантированием всей суммы, если ТС не внук Ванги
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:36

[quote="5512412:Puente". Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі

Так працівник банку всі дані з карти і без Вас знати буде.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:40

сорри, старе
это конечно Ощад, с тотал гарантированием всей суммы, если ТС не внук Ванги[/quote]


Все осталось в прошлом, сегодня Ощад уже никому ничего не гарантирует, Если что, то все вкладчики пойдут под двери Фонда Гарантирования. Я полагаю, что условия получения своих денег все тут присутствующие знают.
sinowi
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