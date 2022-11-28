Зловещая тема.

cohan"]
сорри, старею
Традиция носить пеот оговорена еще в заповедях Торы, где, в частности, говорится, что не следует стричь края волос вокруг своей головы. Смысл этого запрета впоследствии поддавался интерпретации различными каббалистами, которые усматривали в данной мицве (заповеди) мистический смысл.
Я и не ожидал увидеть в моей теме мудрых предрекателей. Ведь меня еще не убили, только весь магазин в меня выпустили и что? Пока все мимо...А завтра на мне уже будут три бронежилета и еще двумя бронежилетами я голову обверну. Может и пронесет?