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Зловещая тема.

Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:47

cohan"]
сорри, старею

Традиция носить пеот оговорена еще в заповедях Торы, где, в частности, говорится, что не следует стричь края волос вокруг своей головы. Смысл этого запрета впоследствии поддавался интерпретации различными каббалистами, которые усматривали в данной мицве (заповеди) мистический смысл.


Я и не ожидал увидеть в моей теме мудрых предрекателей. Ведь меня еще не убили, только весь магазин в меня выпустили и что? Пока все мимо...А завтра на мне уже будут три бронежилета и еще двумя бронежилетами я голову обверну. Может и пронесет?
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:48

  sinowi написав:[quote="5512412:Puente". Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі

Так працівник банку всі дані з карти і без Вас знати буде.

яким чином?
картка має бути в конверті при передачі на руки клієнту
макс. що може знати керлк - 16 цифр каркти
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:58

виглядає не як приступ параної

а як параноя хронічна

або пише людина похилого віку (за 75р) яка не користується інтернетом
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 лис, 2022 17:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:00

Re: Зловещая тема.

  sinowi написав:я не чайник


не чайник точно,

кофейник :mrgreen:
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