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Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 28 лис, 2022 16:47
cohan"]
сорри, старею
Традиция носить пеот оговорена еще в заповедях Торы, где, в частности, говорится, что не следует стричь края волос вокруг своей головы. Смысл этого запрета впоследствии поддавался интерпретации различными каббалистами, которые усматривали в данной мицве (заповеди) мистический смысл.
Я и не ожидал увидеть в моей теме мудрых предрекателей. Ведь меня еще не убили, только весь магазин в меня выпустили и что? Пока все мимо...А завтра на мне уже будут три бронежилета и еще двумя бронежилетами я голову обверну. Может и пронесет?
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sinowi
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Додано: Пон 28 лис, 2022 16:48
sinowi написав:
[quote="5512412:Puente". Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі
Так працівник банку всі дані з карти і без Вас знати буде.
яким чином?
картка має бути в конверті при передачі на руки клієнту
макс. що може знати керлк - 16 цифр каркти
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greenozon
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Додано: Пон 28 лис, 2022 16:58
виглядає не як приступ параної
а як параноя хронічна
або пише людина похилого віку (за 75р) яка не користується інтернетом
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 28 лис, 2022 17:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 17:00
sinowi написав:
я не чайник
не чайник точно,
кофейник
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Додано: Пон 28 лис, 2022 17:52
В каком банке такие проблемы были?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 17:57
greenozon написав: sinowi написав:
[quote="5512412:Puente". Я , наприклад , CVV в принципі нікому і ні на яких умовах не повідомляю . Взагалі
Так працівник банку всі дані з карти і без Вас знати буде.
яким чином?картка має бути в конверті
при передачі на руки клієнту
макс. що може знати керлк - 16 цифр каркти
та має бути
але... з мого майже 20-річного досвіду користування: десь так у 2/3 випадків картки в руки давали без усяких ваших конвертів: не береш? - прощавай!
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Додано: Пон 28 лис, 2022 18:01
Я решил обнародовать на форуме факт злоупотреблений по признакам 2 ст. УК Украины и покушения на еще одной ст. УК.Украины, чтоб не попали другие. И что я увидел? Зловоние, Зловоние, Зловоние. Ведь не порадовались чужой беде, а вот если бы еще и пришили ТС, радости было бы у этих куда больше. На моей беде точно не порадуетесь - уверяю. Уверен - мою тему прочитали и нормальные - запомните...если со мной не вышло - злоумышленники пойдут искать следующих кандидатов в жертвы.
Теперь понимаю почему люди не хотят сюда писать о ,,своих,, случаях.
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sinowi
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Додано: Пон 28 лис, 2022 18:20
sinowi
ви робите дуже смертельні звинувачення, але сказавши А - мовчите за Б
може це все фантазія?
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Додано: Пон 28 лис, 2022 18:31
sinowi написав:
Я решил обнародовать на форуме факт злоупотреблений по признакам 2 ст. УК Украины и покушения на еще одной ст. УК.Украины
Щоправда всі наведені вамі статті не мають відношення до описаного вами випадку, то суто ваші фантазії. Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера
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Faceless
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