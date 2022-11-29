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Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:10

картка має бути в конверті при передачі на руки клієнту
макс. що може знати керлк - 16 цифр каркти[/quote]та має бути :mrgreen:
але... з мого майже 20-річного досвіду користування: десь так у 2/3 випадків картки в руки давали без усяких ваших конвертів: не береш? - прощавай![/quote]


Полностью подтверждаю
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 14:27

  greenozon написав:sinowi
ви робите дуже смертельні звинувачення, але сказавши А - мовчите за Б
може це все фантазія?


Да. Преступление было совершено, подтверждаю. А вот вредных последствий не наступило...по причине того, что включилась моя интуиция и актуализиравала мою параною. Я заблокировал все видимые проходы для злоумышленников хотя понимаю, что максимум, что я смогу, так это максимально усложнить злоумышленникам их задачу. Я всего не писал - это лишнее, в моем случае вообще проблема детски сложная. Я уже принял на мой взгляд достаточные меры, чтоб злоумышленники наткнулись на эти меры и отказались от задуманного. Я хорошо понимаю, кто именно в тоm отделении злоумышленники и в отношении их я еще ничего не решил.
Я также понимаю, что тема эта в форуме не всеми желанная, ведь обвиняю я их коллег по цеху. В правоохранительные органы я решил не обращаться - мороки много без видимого результата, у vозмездия свои методы. После написания темы я был несколько раз оскорблен теми, кто не дождался. А в том что произошло я обвиняю только себя. Если бы те банковские работники понимали, что только за попытку украсть мои деньги они могут быть зажмурены - они бы на это не пошли. Значит я для них просто пустое место - все еще впереди в плане возмездия.
Прочитав эту тему люди,- которых банковские работники обокрали, никогда этот факт на форум не принесут.
Но если написанное мной спасет хоть одного человека от грабежа значит тему эту я создал недаром.
Искренне
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:00

чому обрали саме вас, як гадаєте?
greenozon
 
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