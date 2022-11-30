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Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 29 лис, 2022 14:10
картка має бути в конверті
при передачі на руки клієнту
макс. що може знати керлк - 16 цифр каркти[/quote]та має бути
але... з мого майже 20-річного досвіду користування: десь так у 2/3 випадків картки в руки давали без усяких ваших конвертів: не береш? - прощавай![/quote]
Полностью подтверждаю
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sinowi
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Додано: Вів 29 лис, 2022 14:27
greenozon написав:sinowi
ви робите дуже смертельні звинувачення, але сказавши А - мовчите за Б
може це все фантазія?
Да. Преступление было совершено, подтверждаю. А вот вредных последствий не наступило...по причине того, что включилась моя интуиция и актуализиравала мою параною. Я заблокировал все видимые проходы для злоумышленников хотя понимаю, что максимум, что я смогу, так это максимально усложнить злоумышленникам их задачу. Я всего не писал - это лишнее, в моем случае вообще проблема детски сложная. Я уже принял на мой взгляд достаточные меры, чтоб злоумышленники наткнулись на эти меры и отказались от задуманного. Я хорошо понимаю, кто именно в тоm отделении злоумышленники и в отношении их я еще ничего не решил.
Я также понимаю, что тема эта в форуме не всеми желанная, ведь обвиняю я их коллег по цеху. В правоохранительные органы я решил не обращаться - мороки много без видимого результата, у vозмездия свои методы. После написания темы я был несколько раз оскорблен теми, кто не дождался. А в том что произошло я обвиняю только себя. Если бы те банковские работники понимали, что только за попытку украсть мои деньги они могут быть зажмурены - они бы на это не пошли. Значит я для них просто пустое место - все еще впереди в плане возмездия.
Прочитав эту тему люди,- которых банковские работники обокрали, никогда этот факт на форум не принесут.
Но если написанное мной спасет хоть одного человека от грабежа значит тему эту я создал недаром.
Искренне
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sinowi
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Додано: Вів 29 лис, 2022 19:00
чому обрали саме вас, як гадаєте?
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greenozon
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Додано: Вів 29 лис, 2022 20:19
greenozon написав:
чому обрали саме вас, як гадаєте?
да шо там обирать
у меня у жены, вернее, у тещи в небольшом городе закрыли УкрЭксим за злоупотребления - да, ничего святого, присваивала пенсии умерших или нечасто забирающих
теща, не получив на карту, и наведя кипиш с письмами в Пенсионный что все отправили, таки получила с что-то "ой, на другом счету", а через полгода отделение прикрыли, даже в новости областные попали
я ж говорю - читайте реестры, когда откроют, там все скучно обыденно и построено на а)лох б)умрет - вообще на таком много чего построено, квартиры, в перв очередь...
даже боюсь считать сколько наследников обламывались по части остатков на счетах в этих зеленых банках
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cohan
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:04
Faceless написав: sinowi написав:
Я решил обнародовать на форуме факт злоупотреблений по признакам 2 ст. УК Украины и покушения на еще одной ст. УК.Украины
Щоправда всі наведені вамі статті не мають відношення до описаного вами випадку, то суто ваші фантазії. Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера
то на рахунок продовженя: було якесь звернення до СБ банку чи правоохоронних органів?
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ScaryBee
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:06
cohan написав:
присваивала пенсии умерших
померлим хіба платять пенсії?
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ScaryBee
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Додано: Сер 30 лис, 2022 03:11
ScaryBee написав: cohan написав:
присваивала пенсии умерших
померлим хіба платять пенсії?
скучно
впрочем как и топик с вначала
если оставлять деньги на лавочке глупо за ними возвращаться
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cohan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 07:54
То що за банка?
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Investor_K
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