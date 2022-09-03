Виробник фотоапаратів Leica представив смартфон із...
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року відомий виробник фотоапаратів Leica об'єднався з Sharp для випуску свого першого смартфона. Модель називалася Leitz Phone 1. Тепер компанія представила друге покоління.
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Виробник фотоапаратів Leica представив смартфон із цікавою камерою
R2
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Додано: Нед 20 лис, 2022 19:53
"сенсор камеры, умеющий имитировать фирменные объективы с разным фокусным расстоянием" - это сильно. В
менее революционном обзоре
объективы симулирует всё таки софт.
moveton
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