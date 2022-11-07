Останнім часом в Україні спостерігається відчутне зниження цін на вживані авто – на даний момент вони знизилися в середньому на 15% і, ймовірно, машини й надалі дешевшатимуть.
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В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина
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Додано: Нед 20 лис, 2022 23:37
В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина
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В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина
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