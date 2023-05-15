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Finance.ua: Допомога та пільги
для учасників бойових дій...

Finance.ua: Допомога та пільги для учасників бойових дій...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:37

Finance.ua: Допомога та пільги для учасників бойових дій...

Пропонуємо до обговорення:
Та як домогтись перерахунку виплат
Українські військові боронять нашу державу ще з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року Збройні сили України, територіальна оборона, добровольці, поліціянти, пожежники, волонтери – кожен українець виконує завдання на своєму фронті, щоб здолати ворога.

Дивися повний текст Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:03

Подскажите (если кто знает).
Какая пенсия детям положена , если погиб отец и у него есть статус УБД?
Какой размер пенсии положено?
akolesni19882
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 19:14

Підскажіть якщо я вже маю УБД яке отримав під час АТО, то чи потрібно подавати документи під час війни (зарас я служу в ВСУ)
В тому числі в гарячих точках.. Дякую!
apatlacuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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