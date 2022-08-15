|
|
Заборона на торгівлю та транспортування російської...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати запровадили заборону на операції, пов’язані із нафтою російського походження, для фізичних і юридичних осіб США, де б вони не знаходились.
Дивися повний текст Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти: Єрмак розкрив зміст нових санкцій США
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98541
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 23 лис, 2022 13:10
Чудово. Ще б інші країни світу такі санкції запровадили
-
fishman
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 18.03.17
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор