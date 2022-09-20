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Аналітик спрогнозував
падіння Bitcoin на 22%

Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:12

Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%

Пропонуємо до обговорення:
Інвесторам варто приготуватися до падіння BTC на 22% від теперішньої ціни.

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Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:12

кому він потрібен той бетховен?
fishman
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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