Інвесторам варто приготуватися до падіння BTC на 22% від теперішньої ціни.
Дивися повний текст
Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 лис, 2022 21:12
Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%
|