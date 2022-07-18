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Кабмін схвалив гумдопомогу
Африці та Азії

Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 14:47

Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії

Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.

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Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 05:44

andriymak В Украине хлеб есть и пенсионеры могут его себе позволить, потому-что он стоит относительно дешево.
В Судане, Йемене, Кении и Нигерии проживает более 300 млн. человек и они на грани голода по настоящему из-за терроризма РФ в Черном море.
Украина получает миллиарды долларов помощи ежемесячно и вполне может позволить себе оказать такую помощь даже во время войны. 25 млн. евро это копейки для бюджета всей Украины сейчас.
Надо помогать нуждающимся также, как помогают нам, по мере возможности.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 16:09

  eduard_k написав:В Судане, Йемене, Кении и Нигерии проживает более 300 млн. человек и они на грани голода по настоящему из-за терроризма РФ в Черном море.

Если кто там и голодает, так отнюдь не из-за РФ или кого там издалека, а из-за коррумпированной власти на местах, которая допустила гуманитарный кризис и поддерживает ситуацию в собственных интересах.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 18:03

Re: Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії

  eduard_k написав:В Судане, Йемене, Кении и Нигерии проживает более 300 млн. человек и они на грани голода по настоящему из-за терроризма РФ в Черном море.

Поєтому эти страны (кроме Кении) воздерживаются при голосованиях ООН против рашки?
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/2 ... to-znachit
Если бы в Украине была честная власть - тоже бы удержались от помощи таким "друзьям".
BIGor
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