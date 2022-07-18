Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.
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Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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Додано: Суб 26 лис, 2022 14:47
Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
Додано: Нед 27 лис, 2022 05:44
andriymak В Украине хлеб есть и пенсионеры могут его себе позволить, потому-что он стоит относительно дешево.
В Судане, Йемене, Кении и Нигерии проживает более 300 млн. человек и они на грани голода по настоящему из-за терроризма РФ в Черном море.
Украина получает миллиарды долларов помощи ежемесячно и вполне может позволить себе оказать такую помощь даже во время войны. 25 млн. евро это копейки для бюджета всей Украины сейчас.
Надо помогать нуждающимся также, как помогают нам, по мере возможности.
Додано: Нед 27 лис, 2022 16:09
Если кто там и голодает, так отнюдь не из-за РФ или кого там издалека, а из-за коррумпированной власти на местах, которая допустила гуманитарный кризис и поддерживает ситуацию в собственных интересах.
Додано: Нед 27 лис, 2022 18:03
Re: Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
Поєтому эти страны (кроме Кении) воздерживаются при голосованиях ООН против рашки?
Если бы в Украине была честная власть - тоже бы удержались от помощи таким "друзьям".
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