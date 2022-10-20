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ДТЕК за 1,3 мільярда купив два
родовища газу на Полтавщині

ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02

ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
R2
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