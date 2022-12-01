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Чи є налог на продаж цифрового
товару (наприклад 3Д моделі)?

Чи є налог на продаж цифрового товару (наприклад 3Д моделі)?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:31

Чи є налог на продаж цифрового товару (наприклад 3Д моделі)?

Доброго дня шановні.
Підкажіть мені будь ласка, чи є налог на продаж цифрового товару?
Наприклад я продаю на одній із торгових площадок (artstation) і нехай це буде цифрова модель 3Д персонажа, котру я продаю за 90 доларів, чи повинен я платити налог, якщо в мене куплять цифрову модельку?
vettigeral
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:38

vettigeral

а ви - ФОП?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:13

greenozon
Ні. Просто фізична особа.
Як так розумію, ФОП це відкриття бізнесу тільки у меншому маштабі.
vettigeral
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:49

Re: Чи є налог на продаж цифрового товару (наприклад 3Д моде

налог есть на все
в отличие от нашего агрессивного соседа, где ставки варьируются 9-13-15 и выше, у нас все просто: 18+1,5%

это от той суммы, которую получишь на счет

но пока суммы мелкие - можешь не заморачиваться

да, США и прочие берут свой налог - 0-10-30% от причитающейся тебе суммы, он никак с нашим украинским не связан

по-простому - платищь со всего что получил

чтобы уменьшить 18+1,5% до 5 или 2 - надо заморачиваться с ФОП
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 09:38

Дякую 😊 А якщо наприклад, суми стануть великими, так як кількість моделей на продаж збільшиться з часом, то як саме звертатися до банку, чи він сам до мене звернеться?
vettigeral
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 11:42

  vettigeral написав:Дякую 😊 А якщо наприклад, суми стануть великими, так як кількість моделей на продаж збільшиться з часом, то як саме звертатися до банку, чи він сам до мене звернеться?



ви маєте все зробити самі
коли до вас почнуть "звертатись" буде пізно :)


https://taxer.ua/uk/kb/usn
greenozon
 
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